La bandera

Quién me iba a decir a mí que después de tantos conflictos, crisis y corralitos, la vida me tenía preparada otra sorpresa, como la de ser testigo de esta España tan actual, inconformista, aburrida de tanto pertenecer al primer mundo. Incrédulo asisto a un suicidio posmoderno, el estado de bienestar de las nuevas generaciones les ha impedido recordar lo que es estar mal. Pero mal en serio, de cuando había hambrientos y presos políticos de verdad y no de fábula. Solo desde lo discursivo se ha logrado que el ambiente se haga irrespirable. El micro-clima en el que habitamos se ha vuelto inflamable e inevitablemente a veces me hace pensar que la historia vuelve a repetirse y nos arroja unos cien años hacia atrás. Es cierto que no solo sucede en este país, pero sí es cierto, por ahora, y solo por ahora, que la cosa no ha ido mucho más allá que una guerra de banderas. Las banderas que desde hace unos años a esta parte aparecen en el Camp Nou no son las mismas que en el Bernabéu o en el Calderón, aunque vivimos en el mismo país. Asistimos a un nuevo viejo tiempo, donde los campos de fútbol se convierten en el gran escenario de la teatralización. Los clubes como banderas y los balones lanzados como misiles acompañan a las palabras filosas y agudas con las que los bandos están disparando. Si el Real Madrid ha sido el club relacionado al franquismo, ahora parece ser el Barcelona quien se empeña en vincularse al separatismo. El daño que consciente o inconscientemente se está infringiendo el FC Barcelona a sí mismo es de tal magnitud que erosiona el sentimiento de sus seguidores en el resto del país que confunden el color de las banderas. Episodios de otro tiempo del que este país desmemoriado ha sido víctima y ahora, 40 años más tarde, a la vuelta de la esquina de la historia, renacen desde los campos de fútbol. En este partido nos sobran los Piqué, Arbeloas y Guardiolas, y por supuesto, que nos sobran las banderas.