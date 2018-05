Los del barro en los zapatos

El periodismo deportivo al que pertenezco, paraíso y refugio, parada y fonda de lo "mejor de cada casa", siempre ha puesto nombres a la victoria y a la derrota, en deportes colectivos. Levanta ídolos y luego los derrumba. Es su grandeza y miseria, su negocio emocional. El éxito, ya se sabe, te da amigos, o simples conocidos, y el fracaso, y la miseria, se encarga de seleccionarlos. Fran Fernández y la UD viven su particular luna de miel. Y hay que confiar que la otra, la de hiel, tarde en presentarse. Porque es bien conocido que los técnicos pasan de bestiales a bestias en un santiamén. Esclavos de los resultados, ser entrenador de fútbol y vivir de esta profesión de riesgo, no es nada fácil. Pero aún es más complicado si se carece del 'padrino' adecuado. Si antes no se ha sido futbolista profesional, un salvoconducto que abre muchas más puertas de las que cierra, y se está obligado a empezar desde abajo y a chupar barro, mucho barro. El hijo de Paco, el frutero de El Zapillo, barrio con garrote como pocos, bien lo sabe. Su carrera en los banquillos está plagado de obstáculos.

Con 27 años, hace 11, se sacó el Nivel III en Madrid y no en esos cursillos express, ideados para ex Primeras, sino en uno de varios meses, que hubo de costearse, como otros muchos más candidatos, de su propio bolsillo. Fue con un contrato firmado con la A.D. Adra, en Tercera, y acabó como segundo. El Polideportivo Ejido reclamó sus servicios como primero y terminó como asistente de Héctor Berenguel. El Comarca de Níjar, en la etapa que perteneció al Ayuntamiento, hizo lo propio, pero se decantó por Ortega. La UDA le llamó para dirigir a un juvenil y acabó entrenando al cadete. Y, seis años después, le ha llegado la oportunidad. Y está obligado a aprovecharla. Si acaso, no tenga otra. Es su realidad y condena.