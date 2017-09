Un binomio insustituible

Una vez más el fútbol, por muy imprevisible que a veces parezca, nos transmite su mensaje: entre sus reglas no escritas cohabitan preceptos irrefutables. Y es que la banda izquierda del equipo de Ramis es, hoy por hoy, el argumento ofensivo de más peso. Cuando se ha prescindido del binomio Nano/Fidel, se le ha concedido al rival una ventaja innecesaria. Se volvió a comprobar anoche en León. Mientras que Fidel estuvo al 100% y en la izquierda, por aquella banda se fraguó todo el peligro. No es que fuera demasiado, pero se convirtió en una preocupación más para el contrario y en una posibilidad real de lograr un tanto decisivo. Sin embargo, tras la reanudación la ausencia de Fidel dejó sin bandas a la UDA, quedando a la espera de las galopadas de los laterales, por lo que el ligero dominio de la segunda mitad fue del todo estéril. Una táctica equivocada, porque solo el Barça de los buenos tiempos podía romper las telas de araña tejidas por el centro. Quizá hubiera sido conveniente haber esperado más atrás a la Cultural para sorprenderlos al contragolpe. Aun así, la candidez de los leoneses permitió disputar un partido cómodo, dentro del lógico agobio al que por momentos te someten los locales. Hay que reconocer que el Almería de antaño siempre perdía este tipo de partidos, incluso cierta fortuna se ha alineado del lado rojiblanco, pero no cabe duda de que el conjunto de Ramis, con sus defectos y errores, compite, y eso en Segunda es capital. Ya no se reciben tantos goles como en tiempos pasados. Lo que más me preocupa a día de hoy es la ausencia en el juego de Juan Muñoz. Una cosa es que no le lleguen balones y otra es que apenas entre en contacto con el esférico. La entrada de Caballero apenas mejora la situación. A ver cómo se va digiriendo uno de los puntos flacos del equipo. La ausencia de Alcaraz del once inicial tampoco la veo. En espera de los enfrentamientos ante rivales más duros, habrá que ir limando esos aspectos, porque la Segunda es muy traicionera. O si no, se puede preguntar por Elche.