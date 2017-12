Las bronquiolitis y el ventolín

Fue comenzar la guardería en septiembre y cambiar de residencia. Sigo pagando el IBI en Costacabana, una barbaridad a propósito, pero el domicilio ahora lo tenemos a caballo entre Torrecárdenas y la Clínica Mediterráneo. No hay semana que no tengamos que ir varias veces por culpa de la dichosa bronquiolitis, esa enfermedad infecciosa propia de los niños pequeños que afecta a todo el tracto respiratorio, pero fundamentalmente a los bronquios. Sí, los clásicos pitos, mi pequeño Mario parece el flautista de Hamelín, pero en vez de ratas detrás, los que vamos somos Chari y yo ventolín en mano. A dormirlo a la fuerza, ponerle en nebulizador de suero cada 6/8 horas y a esperar que le haga efecto. Ya soy un experto, a este paso en vez de decir el anuncio "si tiene duda, consulte con su farmacéutico", va a poner mi teléfono móvil. Por supuesto, en estos días le está permitido hacer zonga en la guardería, ¡qué bien vive el tío! Pues bien, visto lo visto en el mundo del ciclismo, se ve que el ventolín (salbutamol en su nombre científico) está considerado también como producto dopante. Otro más de una larga lista que ahoga a los deportistas con alguna enfermedad. Froome, por ejemplo, es asmático y asegura que en los días que dio positivo, tuvo alguna crisis y lo necesitó como terapia médica. Es cierto que, por desgracia, el deporte de las dos ruedas está teñido por el dopaje de forma constante, una lacra que no parece que pueda desprenderse. Tendrán que hilar muy fino las autoridades encargadas de analizar este caso: ¿realmente Froome intentó mejorar su rendimiento deportivo (el ventolín es un broncodilatador, es decir, pueda aumentar la capacidad respiratoria en momentos de máximo estrés) o lo necesitó en dosis altas para no poner su propia vida en juego? Lo único que tengo claro es que a este paso de chutes de ventolín, a Mario lo voy a tener que apuntar a la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol... Chapas.