Ni bueno ni malo, ser justo es lo difícil

¿ GANAR es o no lo más importante? O ¿es lo único importante? Es más cuestionable hacerlo de cualquier manera, pero al fútbol se puede jugar de muchas formas y todas son igual de válidas si funcionan y rentan. En este deporte, como cualquier otro de alto nivel, se compite para ganar. Es su razón de ser, su esencia. La notoriedad sobre fondo y formas distingue a los resultadistas, más prosaicos, respecto de los puristas y estilosos, de morro fino y gusto excelso. El pasado 9 de setiembre, la UD Almería ganó al Lorca por 2-1 y lo hizo en el minuto 87 con un gol de falta directa de Tino Costa. Algunos informadores locales restaron importancia de forma maliciosa a aquel triunfo bajo el controvertido argumento de que el cuadro murciano es un recién ascendido. No validaron aquella victoria y reclamaron un rival más valioso y fuerte. Ser bueno o malo, que vende bien, es sencillo. Pero ser justo, equilibrado y ponderado, es más difícil. La perfección es imposible pero todos los equipos, sin excepción, pueden jugar más y mejor. Y todo aquel que gana lo es porque siempre hace algo mejor que su rival. Es una obviedad que se olvida como se ignora la documentación. Así, la UDA sumó 7 puntos sobre los 24 posibles- 2 victorias y 1 empate frente a 5 derrotas- contra Reus, UCAM, Cádiz y Sevilla Atlético, cuarteto de "recién ascendidos", que le permitieron salvar la categoría el curso pasado. El club, como institución, es una cosa y la plantilla es otra distinta. Se puede ser nuevo en Segunda y reunir a una legión de futbolistas "clásicos" en la categoría. El Cádiz es un ejemplo. Ascendió el curso pasado y disputó los "play off". El Barca B tiene el tope salarial más alto de esta Liga, con 18 millones. Y la Leonesa goza del respaldo económico qatarí. Ambos son "segundavisionistas". Músculo y belleza es mucha extrañeza. Vencer y convencer es simplemente imposible.