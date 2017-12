En busca de su felicidad

Dice Fran Fernández que ha encaminado su vida para dirigir al primer equipo de la Unión Deportiva Almería, su máxima ilusión, y que espera estar preparado para ello. Ya lo está, como ha demostrado las tres jornadas de 2017 que se ha hecho cargo del 'A'. Sin embargo, casi siempre es más apetitoso lo de fuera que lo de casa. El técnico almeriense es consciente de lo difícil que es que la gente de dentro triunfe, como aseguró en la rueda de prensa postpartido del Zaragoza. En sala de prensa expresó lo que de verdad sentía en un gesto de auténtica valentía siendo muy respetuoso, dos aspectos que otros serían incapaz de cumplir. "No permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, debes conservarlo. Si quieres algo, sal a buscarlo y punto. ¿Sabes? La gente que no logra conseguir sus sueños logra decirle a los demás que tampoco cumplirán los suyos", le dice Will Smith a su hijo en En busca de la felicidad. Quizás lo mejor para Fran Fernández es que salga a buscarlo, pero no el banquillo del primer equipo de la UDA, sino pensar en más allá de clave unionista.

El técnico almeriense es metódico como pocos, con una humildad fuera de lo común en los tiempos que corren y unos conocimientos que pocos entrenadores de su edad tienen. Todo ello, remozado con la dosis de ilusión y pasión necesaria para triunfar. De ahí que el que suscribe esté seguro de que Fran va a llegar lejos. Empero, quizás ese futuro esté fuera de Almería, como ha comprobado el propio Francisco, donde está siendo más valorado en la otra punta de España.

El día que se marche es cuando de verdad los que mandan se darán cuenta -o quizás no tienen la capacidad para ello- de la valía del técnico almeriense. Tocará echarse las manos a la cabeza por enésima vez.