Se buscan Pozos y Renés

Dos más dos son cuatro, y Lucas Alcaraz más fútbol da como resultado, practicidad, aderezado con una florecilla en el trasero. En Barcelona un codo allanó el camino del guion preestabecido, si bien ya se presentó el nuevo Almería, el de los pocos pases, el de la verticalidad, el del boque sólido con el que el técnico granadino siempre compite. Anoche más de lo mismo, pero ya son cuatro puntos de seis. Si Alcaraz logra ensamblar las piezas a su gusto, el factor individual va a jugar un papel importante. Ahí emerge la figura de Pozo, que además de distribuir con destreza en las transiciones ofensivas y de tener libertad de movimientos, comienza a sacrificarse y a robar balones al contrario, incluso en las postrimerías del choque si es preciso. A los que lo colocaban en banda, les sugiero que acudan lo más pronto posible a completar algún Master, como refuerzo de su título de entrenador. Igualmente cabe destacar la ignominia futbolística que se perpetra cuando los problemas personales o caprichos hacen que uno mismo se eche piedras contra su tejado. No contar con Motta en esta categoría durante tantas jornadas, agrandó la herida de Ramis hasta provocarle su muerte deportiva como técnico rojiblanco. Son todos ellos pequeños, o quizá grandes, matices que apuntalan una idea futbolística, porque de nada vale plasmar un sistema, por sólido que parezca, si no se cuenta con los mejores. Capítulo aparte merece René, aunque entronca con la florecilla referida al principio de esta misiva. De no haber dado el cancerbero un recital de reflejos e intuición, igual estaríamos hablando en otros términos, porque el bloque de Lucas Alcaraz sigue exhibiendo sus grietas. Para taparlas estuvo René, colosal. Quien de nuevo anduvo perdido fue Joaquín. Ojalá que el almeriense encuentre su espacio en este esquema, se le necesitará más pronto que tarde. El epílogo, para Juan Muñoz. Buena noticia que un delantero rojiblanco vea puerta, aunque fuera en semifallo y continúe sin exhibir desmarque ni más puntería. Granada, próxima estación.