Los del buzo viejo, gastado y lleno de mugre

Al fútbol se puede jugar de muchas formas. Cada cual elige la que cree que se ajusta de mejor manera a sus potencialidades. La cosa viene a ser como la inteligencia y es que todos creemos tener la suficiente. Hay quien apuesta por el toque y posesión de balón, con muchos pases y apoyos en corto. Otros defienden un estilo diferente, más vertical e intuitivo, y de contras en velocidad. Son buenos o malos si suman o niegan resultados. Hay propuestas que gustan y otras que gustan menos. La de Ramis era del agrado del respetable y de él mismo, pero no funcionó. El ideario de Alcaraz es distinto. Se aleja de ese fútbol comercial sin riesgo ni oposición en la medular, a 50 metros de la portería rival; de infinidad de pases horizontales sin ton ni son y de un dominio artificial y de mentira, engaña públicos. El modelo del motrileño es más industrial y sin concesiones. De buzo gastado, casi roto y lleno de mugre. Defensivo e intensivo sin igual; de disputas de verdad y no a medias. Norteño en el Sur. Una forma de jugar, a mi juicio, más acorde con la categoría. Su regreso ha demostrado que otro fútbol es posible. Es cierto, y negarlo es tanto como engañarse, que al técnico granadino no le pierde la samba y su fórmula, acaso, no sea la más bella del firmamento. Pero esto es fútbol profesional. En Segunda, se embiste mucho más de lo que se piensa. La uniformidad es casi absoluta. Hay 20 chinos y dos japoneses -los dos filiales-. El equipo actúa como piensa y no piensa cómo tiene que actuar, y ha desempolvado el contragolpe. No tiene poso, pero tiene a Pozo. Muy sobrevalorado por lo que ha dejado ver con cuentagotas y demasiado entronizado por lo que se espera de su capacidad, el malagueño puede encontrar su sitio y auténtica dimensión como jugador de la mano de su actual técnico. Paradojas del fútbol, simple y muy complicado a la vez, su grandeza y belleza.