La Liga de Fútbol Profesional, podrida por algunos vértices, o el cementerio de elefantes que es la Segunda B, he aquí la cuestión. La respuesta parece fácil: burro grande, ande o no ande. El problema es que para la última jornada, el Almería depende que haya otros clubes más tontos que él, y en las semanas anteriores han demostrado ser más listos, avispados, perspicaces... Cualquier adjetivo que sea sinónimo de pícaro me vale. La Unión Deportiva Almería se puede ir hoy a Segunda División B y eso ha hecho reaccionar a la afición como nunca, mientras que al presidente y a la plantilla no han mostrado un mínimo ramalazo de orgullo. Pensar hoy que Francisco nos puede dar o nos puede quitar es un sinsentido total, el club va a estar donde se merece por sus anodinas y anárquicas últimas temporadas, en las que hay de todo excepto calidad e ilusión en el vestuario. No se puede competir en Primera con un equipo de Segunda y en Segunda con un equipo de Segunda B. Ahí empezó el derrumbe, cuando Javi Gracia ascendió al Almería a la máxima categoría y salió huyendo viendo que el proyecto que le presentaban era de coña. Francisco hizo de muro de contención lo que pudo soportar hasta que las malas formas con las que el club trata a muchos de sus profesionales (Azeez es otro ejemplo y es el que dirige en el césped al Lugo), terminaron con su etapa en el avión de vuelta de Éibar. Desde entonces, el Almería no da pie con bola. Cada decisión que toma es peor que la anterior, el rayo de esperanza que significaron Lozano y Ramis desapareció sin saber bien por qué. Pues aquí estamos, con varios autobuses recorriéndose España de cabo a rabo para tratar de animar a un grupo de jugadores que no se merece a una afición así. A ver si Pedro Sánchez se anima y presenta otra moción de censura en el Mediterráneo, aquí sí que hay una legislatura agotada. Pase lo que pase hoy, no lloren, no merece la pena. La camiseta seguirá siendo rojiblanca y el escudo portará el Indalo también en Segunda B.