El campo del Tíjola

Apenas tiene nueve años y el campo municipal Los Pinos es una auténtica ruina. Probablemente el peor que hayan visto los ojos del que suscribe, que no han sido pocos. No me pregunten la razón, pero el terreno de juego se construyó sobre una escombrera en la que se echaban residuos, algo que no debieron permitir quienes lo hicieron posible. 450.000 euros costó construir este campo de broma, 225.000 destinados por la Junta de Andalucía. Los problemas, nueve años después, son más que evidentes, pareciendo estar en una piscina de olas de un parque acuático en lugar de en una instalación deportiva, con continuos cambios de nivel y hoyos. Realmente no ha hecho falta esperar nueve años para darse cuenta, ya que apenas veinte meses después de su construcción, el arquitecto municipal realizó un informe indicando el hundimiento del césped. Hace ya casi un año, debido a la climatología, hizo que el estado se agravase, realizándose un estudio geotécnico del terreno, siendo la solución 997.000 euros para arreglarlo, ¡el doble de lo que costó! Sin embargo, el dinero debe dar igual en este caso. No se pueden pedir peras al olmo, esto eso, casi el millón de euros que cuesta arreglarlo según este estudio. Pero los vecinos del municipio sí están en su derecho de exigir soluciones, ya que no se trata de un asunto baladí, puesto que tres equipos de diferente edad están federados, entrenando y compitiendo en Los Pinos; por ende, jugadores de toda la provincia visitan este campo en el que cada árbitro tendría el deber moral de indicar en el acta que no está acondicionado para la práctica deportiva. No es ninguna tontería, no es que el balón no pueda rodar en condiciones, es que una mala pisada supone una lesión, y quién sabe si de gravedad. Por no hablar de la poca distancia entre las líneas que delimitan el terreno de juego y las bandas, y los aspersores sin tapar propensos a algún accidente. Los encargados de construir este campo, relativamente nuevo, se lucieron.