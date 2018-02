Ya cantamos línea

Almería, 1 de febrero de 2018. Estimado Piñeiro, esa no planificación a la que aludes ya se vivió durante el verano, cuando el club cantó línea con algunas contrataciones de saldo que se desvelaron fatídicas. Baste recordar el nombre de Nauzet Alemán, por no incidir en el cúmulo de despropósitos en forma de lesiones en jugadores que eran propensos a ello porque venían de un prolongado periodo de inactividad en sus respectivos equipos. El panorama, a expensas de conocer el rendimiento en el campo de los firmados en la ventana invernal, es bastante descorazonador si se compara con el esfuerzo realizado en otras latitudes por entidades que incluso marchan muy por detrás en la tabla clasificatoria. Algún directivo tendrá que explicar más pronto que tarde cuándo este club, otrora referente en gestión económica, perdió la deriva. Me da en la nariz que el fondo de ayuda al descenso tuvo mucho que ver en la miseria actual.