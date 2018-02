La cartera y la 'unión'

Justo al acabar de darle clases particulares al pequeño Aarón, me sonó el teléfono. "Buenas tardes, Nico, soy Kino, el presidente del Poli. Se te ha perdido una cartera, ¿no? Mi amigo José se la encontró. La abrió, vio que tenías el abono del Poli y empezó a buscar tu número por el Facebook. Al final me llamó a mí y conseguí tu número", me dijo el presidente del Poli. La historia no fue hace 18 años, sino ayer. Después de escribir este artículo, firmaré unas líneas para el AS sobre la Unión Deportiva. Algo falla. O no. Porque quizás no hubo unión, aunque a muchos les duela leer estas palabras.

Hace seis años realicé un trabajo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Málaga (algunos sí estudiamos Periodismo a pesar del numeroso y asqueroso intrusismo que existe en esta profesión) sobre el Poli Almería, uno de los reportajes que más me gustó escribir por la información que recabé y las historias que descubrí por mediación de las diferentes entrevistas que realicé. Dos años después realicé el Trabajo de Fin de Grado sobre el fútbol almeriense y el tratamiento que dio la prensa a esa falsa unión, leyendo en la fantástica hemeroteca que tiene la Villaespesa y haciendo entrevistas a periodistas y directivos del Poli y de la Unión, una UDA que compite con el número federativo del CF. El Poli no murió. Está más que vivo, siendo el mejor equipo sénior que no es SAD de la capital de Almería, como la tabla así lo indica. Es tercero en División de Honor, luchando por ascender a Tercera División, además de ser de los pocos equipos de la provincia que tienen que alquilar el campo. Anteayer jugaron, con el azar del sorteo de por medio, los alevines de la UDA y los del Poli en la Copa Covap. Si hubo unión en 2002, ¿cómo que se enfrentaron los dos clubs anteayer en Viator?