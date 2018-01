El caso Ganea

Hacía mucho tiempo que no leía a tanta gente opinar sobre el Athletic en redes sociales. De hecho tampoco recordaba que una noticia vinculada con el club rojiblanco, como la del fichaje Cristian Ganea, fuese tan destacada en diarios deportivos nacionales que, sin embargo, han estado pasando por alto otros temas como los registros de Aduriz o que la entidad dirigida por Urrutia llevaba tres temporadas consecutivas sin fichar a nadie, con el mérito que eso tiene en el mundo actual del balompié, pese al riesgo que se corre en una competición donde es el dinero el que te asegura los éxitos. Pero eso no interesa. Ahora las miradas se centran en el lateral izquierdo rumano, de 25 años de edad, Cristian Ganea, cuya contratación ha sacado de la cueva a muchas personas que no han tardado ni un segundo en salir a desprestigiar al Athletic de Bilbao, sin ser conscientes de que son víctimas de su propia ignorancia, ya que siempre ha existido una confusión enorme en relación a la política de fichajes del club vizcaíno. La norma de los leones implica que sólo pueden fichar futbolistas de lo que se considera Euskalherria (País Vasco, Navarra, Rioja y País Vasco francés), de fuerte arraigo en estos territorios o criados en su cantera pese a haber nacido lejos de ellos, como fue el caso de Ernesto Valverde (Cáceres). Y así ha sido siempre. Dicho y entendido esto, Ganea cumpliría el perfil, le pese a quien le pese, como Amorebieta, Laporte o Lizarazu. El rumano tiene pasado en Vizcaya. Siendo un crío se mudó con su familia a Basauri y allí pasó su adolescencia. Jugó en distintos equipos de la provincia e incluso ya hizo pruebas con el Athletic, además de jugar en las categorías inferiores de la selección de Euskadi, donde residen y trabajan sus padres y donde el jugador, que tiene también nacionalidad española, pasó la Navidad. Si se quiere hacer polémica, que se haga, pero ni el que el Athletic llegara a tener 22 holandeses en un futuro arrebataría a este club de 1898 su histórico mérito de haber tenido en sus filas a solo 6 jugadores no nacidos en España en su más de un siglo de vida.