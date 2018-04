El caso "lesiones" ha tomado asiento en la UDA. El fenómeno ya se codea con los más turbios escándalos sondeados por el polígrafo del Sálvame/Mátame. Hablar del cuadro unionista es repasar la anatomía humana y aludir al bíceps femoral, ligamento anterior cruzado izquierdo o derecho... Hasta 17 rojiblancos han caído lesionados, varios han sufrido recaídas y cuatro han pasado por el quirófano, sin contar con el entrenador de porteros. Situar el origen y la motivación exacta a esta plaga es todo un misterio, que únicamente está al alcance de los propios afectados y quienes manejan los datos. El club ha recurrido al genérico de la "mala suerte" como tratamiento informativo contra esta suerte de pandemia. El eufemismo, que tapa y destapa, puede ser de aplicación sin duda a algunos supuestos, los más traumáticos, pero resulta tan poco creíble como también es insoportable e insostenible que suena a cachondeo. En Primera, seguro que esto no se habría producido. Este periodista, veterano que no inveterado, duda y se inclina a pensar en razones diferentes. No soy médico ni tampoco lo pretendo, pero mi decálogo va por otros derroteros. A saber: una condición física deficiente e inactividad competitiva prolongada; cambio en la forma de entrenar y la propia exigencia de la categoría; alimentación y descanso muy mejorables; estrés muscular y nervios por la clasificación; razones estructurales de plantilla más que coyunturales. Problemas bucales y personales; cambio de hora, entrenador, superficies y el tránsito del calor al frío, y/o diagnósticos y tratamientos deficientes, completan mi listado de causas. Pero la peor lesión es la autolesión y el club, si se confirman estas suposiciones, habría dañado su credibilidad gravemente y habría arrojado una nueva palada contra su imagen.