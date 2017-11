Un cese y muchas dimisiones

La voluntad es el factor que marca la diferencia entre dimisión y cese. Uno dimite cuando renuncia a un empleo o cargo por voluntad propia. El cesado deja de desempeñar su puesto por voluntad de quien le nombra. Pero, con todo, existe una cierta relación entre ambos conceptos. El cese de Ramis, porque su continuidad está seriamente amenazada, lo será por decisión de quien aceptó su designación, Alfonso García, quien ya se ha pasado a cuchillo a 14 técnicos desde 2003. Su despido, cuando se produzca, será también el resultado de una dimisión, la de su equipo. Los rojiblancos se caen y dimiten de los partidos con una facilidad palmaria. Frágiles y flojos como juncos, su quebradiza moral y la querencia a hacer dejación de su trabajo les hacen bambolearse con la mínima brisa. Al césped todo equipo ha de salir a sufrir y, si se puede, a disfrutar. Pero para lucir hay que sufrir y los que visten de rojo y blanco se exigen poco y transpiran aún menos. El equipo es un garabato y un cómic de sí mismo. La responsabilidad no es de nadie en particular y de todos en general. El diagnóstico, a día de hoy, se mueve entre el malestar general y la metástasis. Este periodista pensaba que la solución sería más fútbol, pero el propio técnico y algunos futbolistas han acotado el problema a una cuestión testicular. No es una buena señal, ni la más imaginativa, la de invocar a los atributos. La apelación abre una doble interrogante. Una es si se tienen y no se ponen. Y la otra es la contraria, si no se ponen porque no se tienen. Estas dos posibilidades conducen a otra disyuntiva: si la crisis es coyuntural, pasajera, y remitirá pronto. O, por el contrario, es estructural, de más calado y una solución más lenta. El que esto firma quiere creer en la primera opción. Pero no ve un equipo racial, de cuchillo entre los dientes y chaqueta metálica, y la realidad le empuja a pensar en la segunda opción sin más remisión..