Y charanga

Almería, 14 de diciembre de 2017. Estimado Piñeiro, en el caso Nauzet habremos de aceptar 'pulpo como animal de compañía' para justificar su 'marcha unilateral por voluntad propia', pero tiene un tufo a acuerdo mutuo de no agresión club-jugador en plan "te rescindimos pero a cambio loamos tu profesionalidad y tú deja en buen lugar a la entidad por la oportunidad brindada". No me extrañaría que la despedida vía ondas herzianas estuviera incluso guionizada por la teatralización expuesta, sin someterse a las cuestiones de la prensa externa al club. Facturar a un jugador cuando restan dos jornadas para el parón invernal y tienes más de media docena de bajas parece un insulto a la inteligencia de socios y simpatizantes. Y ojo que no critico que la medida no fuese necesaria porque a priori ese hueco será cubierto por un refuerzo que eleve el rendimiento. Hablas de pandereta pero se te ha olvidado la charanga que ameniza...