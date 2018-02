Se cierra el mercado

Puede que no sean del agrado de la gran mayoría de aficionados. Me refiero a los tres jugadores que ha incorporado Corona al Almería en este mercado, pero seguramente sean los jugadores que el cuerpo técnico ha considerado oportunos que lleguen para apuntalar una plantilla que no estaba completa, pero habrá que darle tiempo al tiempo y esperar que en esta ocasión, Corona, no se haya equivocado. Uno de ellos, con tan solo 20 años, llega para comerse el mundo y dispuesto a ofrecerse en el mercado español, o a reivindicarse como futbolista en una de las grandes ligas. Los otros dos, si bien conocen nuestra competición, en los clubes en los que han estado, ni para Luis Cesar Sampedro (Valladolid), ni para Míchel (Rayo Vallecano) han tenido ni sitio ni oportunidades, y han visto en el Almería una ocasión para volver a sentirse útiles y, demostrarle a los que no han confiado en ellos, que estaban equivocados. Ojalá tengan suerte y podamos decir que Corona acertó con los fichajes de invierno para impulsar al equipo. Lo que no sabemos es a partir de ahora el papel o el grado de compromiso que van a tener dos jugadores que el Almería ha puesto en la rampa de salida y que no ha conseguido desprenderse de ellos porque, económicamente eran operaciones inviables. Hablo de Álamo y Juan Muñoz, jugadores que han aportado poco al equipo y que de todos es sabido están en el punto de mira de una afición que ya mostró su grado de confianza en uno de ellos el pasado fin de semana cuando entró al campo, como es el caso de Javi Álamo, y de todos es sabido de la poca confianza que tienen en Muñoz, éste último ya señalado por el propio Lucas Alcaraz, después de relegarle al cuarto lugar en el orden de preferencia a la hora de tirar de un 9, por detrás de Hicham, Caballero y Soleri.