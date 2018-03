La cláusula del miedo

Este sábado nos visita el Rayo Vallecano, equipo al que pertenece, porque está cedido, Lass Bangoura, jugador que hoy en día defiende los intereses del conjunto que preside Alfonso García y que dirige Lucas Alcaraz.

Pues bien, Lass no podrá vestirse de corto en el Estadio de los Juegos Mediterráneos porque nos hemos enterado esta semana de que no puede jugar frente a sus excompañeros salvo que el Almería pase por caja, algo que resulta impensable a estas alturas. Y a todo esto, muchos son los aficionados y seguidores rojiblancos que se hacen la misma pregunta. ¿Por qué el Almería no hace lo mismo?

Y es que sin ir más lejos, la temporada pasada, cuando Chuli se marchó al Getafe, sí que jugó contra el Almería y lo "sufrimos", ya que si fueron pocos los goles que hizo con el equipo madrileño, de esos pocos, en el reparto, le tocó al Almería, que a punto estuvo de costarle salvar la categoría (no solo por perder ese partido, también por los muchos puntos que se fue dejando en el camino).

En ese encuentro Chuli jugó sin impedimento alguno y sin pago alguno, que sepamos, al Almería, por medirse a sus excompañeros y por eso, a día de hoy, mucha gente no termina de entender por qué el Almería no aplica esa famosa cláusula que casi todos los equipos activan, pero que el Almería no.

Por cierto, no quisiera pasar por alto el "gráfico" comparativo que Paco Gregorio sacó a la luz esta semana, con los números de Ramis y Alcaraz. Le faltó tiempo a Ramis, tras el partido frente al Reus, en mostrar sus estadísticas en la sala de prensa, sacando pecho. Ahora un periodista también se lo ha mostrado, sin sacar pecho, pero sí evidenciando que cuando un tío como Lucas se lo curra, ahí están sus números, sin tener que sacar nada, solo con trabajo y humildad. En el mismo número de partidos, diez puntos más y diez goles más a favor del Almería. Enhorabuena, míster.