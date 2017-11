El club del jaleo

Acostumbra la UDA a disfrazar de carnaval pesadillas de Halloween. El presidente debe pensar "aquí todo el mundo va a lo suyo menos yo, que voy a lo mío" y, tras dos o tres temporadas aciagas, coloca en la dirección deportiva a ese jugador que se fue a Australia de excedencia en extrañas fechas y circunstancias pero volvió requerido por su amigo y entonces entrenador, ex jugador al que también se acaba de encontrar hueco en la flamante Fundación Almería. Nada tengo contra almerienses de adopción como Corona y Soriano: admiro su triple oportunidad en breve espacio de tiempo. Caerán más en gracia que los caídos en desgracia: Francisco y Ortega no fueron profetas en su tierra aunque al menos tuvieron oportunidades tras colgar las botas, no como Ortiz, todos ex jugadores almerienses. Cintas, Pardo, Salmerón -por citar paisanos válidos- y un largo listado de profesionales también salieron por la puerta de atrás como pasó con Rivera y pasará con Lozano. Duro será tener ideas y las corten con negativas y argumentos como "eso es mucho jaleo". Debe ser un follón tener 20 empresas y querer llevar también un club profesional tú solo, sin más compañía que tus hijos, algún hombre de confianza y muchos de paja. Ramis, si le vuelven a acompañar los resultados, se comerá el turrón pero también lo que le den en invierno, que no será mucho pese a que necesita las dos manos para contar jugadores de los que prescindir y más de uno entre los que sí son válidos se largará. Los veteranos han sufrido más penurias que la mayoría de los que nos hemos ido incorporando con la etapa de Regional a 2ªB superada. Reconforta pensar que si se da la cacareada venta del club, que será algún día, más pronto que tarde, no tiene por qué acabarse el fútbol en Almería. Aparte de por respeto a clubes modestos con gran peso en la sociedad almeriense, por todas esas últimas décadas en las que se ha estado presente en Primera o Segunda, desde los 70. ¿Tiramos por la borda lo que venimos disfrutando desde hace 40 años? La mayoría de los críticos no lo somos por pirómanos: ojalá todo sean rosas desde el domingo ante el Cádiz o se curre sin tregua para arreglar esto. ¿Será mucho jaleo?