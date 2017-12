Qué cobardes, qué canallas

Eh, tú. Sí, tú. Sé que llevas un año entero esperando este momento, y que, por más que yo te insulte ahora y te desee lo peor para este nuevo año que comienza mañana, no vas a renunciar a ese placer que te produce ponerte a tirar petarditos una vez terminen las doce campanadas. Porque de un niño pequeño me lo puedo esperar. El que más o el que menos en nuestra época compró carpinteros, barrenos o el mítico Batman, con el que si te descuidabas podías dejarte los dedos por el camino. Pero tú ya estás gordo como para tonterías, ¿no? Que, oye, a mí lo de ver fuegos artificiales sí que me gusta, aunque hagan ruido. Tienen sus colorines, sus formas... es otro rollo. Pero... ¿petardos? ¿En serio? Ruido. Olor a pólvora. Humo. Ojalá me pudieras explicar dónde está realmente la gracia, porque no creo que esté en acojonar perretes o bebés. Así que a ver si para otro año, que éste ya no creo que lo consigas, te propones no ser tan cobarde y tan canalla.