El coche y a Roquetas

El mérito que tiene el Almería B es grande. Muy grande. Es difícil divertirse viendo una categoría como Tercera en un recinto como el campo anexo, pero los de Fran Fernández lo consiguen. Son un equipo de mucha alma, que sólo tienen el ataque entre ceja y ceja, y con una calidad tremenda en algunos de sus jugadores. No pondré nombres para que el míster no nos diga que le damos mucho azúcar, que en parte tiene razón. Siempre he dicho que me encanta el fútbol base, disfrutaba más viendo al Almería en Segunda B, incluso en Tercera con el CF, que ahora en la LFP. De hecho, sigo yendo a cubrir para el periódico partidos de nuestro balompié modesto, creo que no hay mejor gesto técnico que un gol conseguido en un campo de tierra en un balón colgado y peleado con raza en el área rival. Ahora ya no hay albero, salvo en el Parador, y todos los equipos están alienados por el estilo de juego dominante. Sí, me estoy desviando un poco del tema, pero es que disfruto divagando sobre la cantera. De vuelta al filial, creo que le hacen un flaco favor jugando en el anexo. Se trata de un campo de entrenamiento, normalmente con el césped muy pisado, y sin gradas, por lo que ni se toman fácilmente las dimensiones para el juego ni hay presión sobre los árbitros, una de las características de esta categoría. Pese a ello, los rojiblancos marchaban marcialmente en lo más alto de la tabla, hasta que llegó la primera muda, al Mediterráneo porque están resembrando el anexo. Derrota. Ahora llega la segunda, al campo de Las Marinas en Roquetas. Veremos a ver cómo se adaptan los chavales de Fran Fernández. Apetecer no apetece coger el coche e ir para allá, pero qué le vamos a hacer. Entendería que fuera el primer equipo el que emigrara en busca de hierba natural, pero no el B para jugar en artificial. Aún así, no nos queda otra que carretera y manta en busca del liderato.