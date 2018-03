De colocados y maltratados

Londres, 8 de marzo de 2018. Estimado Navarro, el anuncio de la colaboración de Crusat con los proyectos de la fundación reinada por Soriano hizo que más de uno levantara una ceja y se parase a pensar en lo que se ha convertido el Almería. Con el paso de los años ha quedado establecido quiénes formaban el núcleo duro de la caseta y su colocación en según qué puestos da buen testimonio de ello. Ahí tenemos a Corona en la dirección deportiva y a Soriano, como técnico primero y como parte de la fundación después. El club tuvo prisa para mantenerlos a toda costa, mientras que almerienses y almeriensistas de pro no tuvieron la misma suerte, ni el mismo trato, saliendo por la puerta de atrás. Me viene a la cabeza Francisco, en una situación similar a la de Soriano tras ser cesado como entrenador; me acuerdo de Esteban Navarro, al que le invitaron a marcharse con una oferta de renovación irrisoria y vergonzante; y me duele en especial lo de José Ortiz, una figura maltratada y que merece mayores honores que Corona y Soriano…