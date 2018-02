Nos comen los chinos

Cuando hace unos años todavía me podía permitir hacer viajes que me llevaran más allá del Alcampo, nos liamos la manta a la cabeza y nos plantamos en Nueva York. Podrás viajar a cualquier lugar del mundo, pero la Gran Manzana es algo especial que hay que ver (y vivir) al menos una vez en la vida. Como buen rústico en Dinerolandia me hice con la guía de El País para no liarme en la inmensa cuadrícula de la isla de Manhattan y pasar por cada zona sin perderme un detalle.

No me hizo muy feliz, y más porque lo del regateo nunca ha sido mi fuerte (y menos cuando el producto es más falso que un euro con la cara de Popeye), pero la visita a Chinatown era obligada. En la guía indicaba que el barrio estaba entre tal calle y tal otra, lindando con Little Italy, lugar donde probé la mejor chocolate cheesecake de Nueva York y por la cual aún suelto alguna que otra lagrimilla al recordarla. Total, que aunque era una edición de aquel año, la delimitación que marcaba la guía ya no tenía nada que ver con la realidad. La pequeña Italia era apenas una calle, fagocitada por los carteles, comercios y restaurantes chinos. De hecho, la expansión había llegado imparable también al Lower East Side y al East Village.

No sorprende, porque si de algo pueden presumir los chinos es de su espíritu emprendedor y su capacidad para el trabajo. Eso hace que tengan que abrir mercados mucho más allá de sus fronteras, lo que les llevará en unos años (dicen los expertos) a ser la primera potencia mundial.

Uno de esos mercados es el del fútbol, claro, y ahora un gigante chino se ha hecho con la mayoría de acciones de Mediapro, con la intención de adquirir los derechos de retransmisión de la Liga de fútbol.

No sería extraño entonces que la hora de los partidos en nuestro país se viera alterada para satisfacer la demanda en el huso horario del país asiático. Y, oye, por mí perfecto si van a ser millones de chinos al otro lado del mundo los que van a venir a poner un poco de cordura en el aberrante prime time español.