El consejo del 'Mono'

El fútbol ha estado lleno de porteros extravagantes. Higuita, Chilavert, Thomas N'Kono, Príncipe Rufai, Rüstü Reçber, Vítor Baía, Mono Montoya, Mono Burgos..., una generación de personajes que se situaban debajo de palos y destacaban más por las locuras que hacían que por sus paradas. Ahora, parece que se ha tranquilizado la cosa y los entrenadores les exigen seriedad... y que sepan jugar con los pies. El último de ellos, Germán Burgos, es ahora la mano derecha de Simeone, otro jugador al que se le cruzaban los cables sobre el césped. El otro día leí en 'The Guardian' la historia del magistral consejo que le dio el Mono a Saúl. El futbolista relataba en el tabloide británico sus problemas con el riñón después del choque que tuvo en Leverkusen en un encuentro de Liga de Campeones en la temporada 2014-15. Tras aquel golpe, tuvo que jugar con un catéter, reconociendo que después de cada partido orinaba sangre. "Cuando me lo extrajeron, el riñón no funcionó todo lo bien y los médicos me recomendaron parar un mes, pero yo no quise. Doctor, quíteme el riñón, tengo otro y estoy cansado de esto. El médico me aconsejó probar otras cosas pero yo no quería, quería estar fuera un mes pero luego volver bien", reconocía el futbolista, sin saber lo peligroso que podía ser para su organismo. Entonces, en plan paternal, el portero que jugaba con gorra, pantalones largos y pelos casi a la altura de la cintura, el mismo que le paró un penalti a Figo con la nariz y se la partió, el Mono Burgos le hizo entrar en razón. "¡Tienes 22 años y quieres quitarte un riñón! ¿De qué hablas? Usa la cabeza y piensa en tu vida, Saúl. ¿Y si tienes un problema con el otro riñón?". Más razón que un santo, un consejo que puede haberle salvado la vida a uno de los futbolistas con más futuro del balompié nacional. Ahora que el fútbol es empresa y ha perdido la cabeza por el dinero, se agradece que alguien piense, lo primero, en la vida de un compañero de profesión.