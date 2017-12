Cómo corregir un examen

Cada edad estudiantil tiene un tipo de examen, desde los test a los temas, pasando por la archiconocida evaluación continua. En mi etapa adulta los profesores y maestros lo tenían fácil: Exámenes de laboratorio, de problemas y de teoría, en el que normalmente te daban la puntilla y en caso de que alguien perdiera el tiempo en protestar, la respuesta era: ¿cómo va Vd. a aprobar una asignatura sin saberse una parte de la misma? Es decir las cosas, como es lógico en Ciencias, estaban bien o mal, blanco o negro. Lo del gris era para antes de los exámenes.

Aunque no me gusta hablar de política que dicen es ciencia y arte, parece ser que por ahí arriba unos paisanos que han celebrado elecciones, o sea un examen, andan maniobrando para enmendarle la plana al profesor, tratando de hacer lo que algún leguleyo se atrevería a calificar de fraude de ley: como nuestros parientes no han tenido votos suficientes para ser grupo pues le regalamos un diputado y así consiguen las prebendas que no les ha dado el pueblo. La verdad es que si lo hacen, eso "cantaría mucho".