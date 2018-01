A cuenta-gotas

El Almería realizó su hasta ahora única incorporación en el mercado invernal con un fichaje desconocido. Soleri llega como un futbolista con proyección en una posición donde el equipo de Lucas Alcaraz necesitaba más dinamita para encarar la segunda vuelta con mayor garantías de cara a gol. Y eso es lo que principalmente se le pedirá, gol. Porque los delanteros por mucho fútbol asociativo que tengan, jueguen bien de espaldas o sean un arma para su equipo en el juego aéreo, se les valora y examina por el número de goles que sean capaces de conseguir. Es así. Por ello hasta ahora suspenden tanto Caballero como Juan Muñoz con un gol para cada uno. Apuntalar el equipo con un central, amen de recuperar a los lesionados, debe ser la prioridad del club en esta última semana de fichajes que queda. Brilla más el sol en el Mediterráneo, de eso no cabe ninguna duda, pero es que los rojiblancos vuelven a su estadio donde están completando los mejores momentos de fútbol de la temporada. El problema es el Numancia. Un conjunto sólido, con futbolistas determinantes en el ataque y que son capaces de alternar el juego directo con el fútbol asociativo. No sorprende por ello su magnifica situación en la tabla, ni mucho menos el buen rendimiento que están teniendo los futbolistas más determinantes como Pere Milla o Nieto. Voy ha hacer hincapié en estos dos jugadores porque el Numancia basa todo su potencial ofensivo en que le lleguen buenos balones tanto a Nieto como a Milla. Verticales, con buen disparo a puerta, regate en corto y facilidad para asociarse, unas características que les convierten en futbolistas fundamentales. El Numancia juega mucho por fuera donde Mateu en derecha asiste a Guillermo o Del Moral, los dos delanteros que se reparten un puesto en el equipo. Ya que Arrasate no suele alinearles juntos, porque es inamovible su 1-4-2-3-1. El equilibrio es el mandato que tiene Iñigo Pérez y que cumple a la perfección. Esa zona de tres mediapuntas por detrás del delantero es la clave del Numancia, que suelen intercambiar posiciones para encontrar espacios.