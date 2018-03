Las cuentas y el miedo

Londres, 15 de marzo de 2018. Estimado Navarro, como cada temporada, se ha dado el pistoletazo de salida a las cuentas de la lechera para asegurar la permanencia. René, sin cuyo concurso estaríamos mucho más abajo en la tabla, hizo los honores calculando que con 4 victorias más en los 12 partidos que quedan, que nos colocarían con 49 puntos, será más que suficiente para consolidarnos en la categoría. Partiendo de la base de que sus números y explicaciones me parecen correctas, no puedo evitar sentir cierto miedo cada vez que echamos mano de la calculadora. En este sentido, podríamos decir que me considero cholista y prefiero mirar partido a partido antes que especular con victorias y puntos en estos 12 partidos que quedan, ya que corremos el riesgo de que nuestras cuentas no fueran certeras. Ya hemos visto equipos, alguno de ellos en Almería, que con unas cuentas claras y todo a su favor, acabaron descendiendo de categoría. Por eso no quiero mirar más allá de Valladolid, donde espero un Almería más ambicioso…