Jack es un egocéntrico broker de Wall Street, cuya única obsesión es el trabajo y una vida de lujos que ve cómo, tras un incidente en una tienda en la Nochebuena, se despierta al día siguiente viviendo otra vida alternativa: ahora es un humilde vendedor de neumáticos de Nueva Jersey, casado con su antigua novia Kate a la que había abandonado hace años para no obstaculizase su carrera en el mundo financiero. Lo que acaba de leer no es verdad. Pertenece a un guión de televisión que algunas cadenas acostumbran a reponer por estas fechas, por falta de imaginación y para completar su programación. Un cuento de Navidad más. Pero, con todo, este relato inventado e impostado presenta sus lugares comunes con la doble realidad que ha vivido la UD Almería desde que el 19 de mayo de 2007 ascendió a Primera. Los indálicos han conocido de todo desde entonces, partidos para el olvido y algunos para el recuerdo. El 0-8 que le endosó el Barça de Guardiola, el 20 de noviembre de 2010, y le costó el puesto al Juanma Lillo, destaca entre los primeros. Pero la fecha más recordada, que ha pasado a la memoria colectiva de los rojiblancos, es la del 2 de febrero de 2008. Los entonces entrenados por el recordado Unai Emery derrotaron al Real Madrid con los goles de Álvaro Negredo y Juanito. Aquel éxito fue la auténtica Champions League de los almerienses. El tiempo ha pasado, pero la afición no olvida aquella gesta, sin necesidad de ser un sentimental y nostálgico. Pero lo más difícil es que muchos no han acabado de digerir ni de asimilar que un equipo, como el suyo, que se ha codeado con los grandes, tenga problemas y gane de aquella manera al Córdoba, que llegó con la dudosa vitola de colista. ¿Ganar es o no lo más importante? o ¿es lo único importante? Es más cuestionable hacerlo de cualquier manera, pero al fútbol se puede jugar de muchas formas y todas son igual de válidas si funcionan y rentan. En este deporte, como cualquier otro de alto nivel, se compite para ganar. La notoriedad sobre fondo y formas distingue a los resultadistas, más prosaicos, respecto de los puristas y estilosos, de morro fino y gusto excelso. El pasado 9 de septiembre, la UD Almería ganó al Lorca por 2-1 y lo hizo en el minuto 87 con un gol de falta directa de Tino Costa. Algunos informadores locales restaron importancia de forma maliciosa a aquel triunfo bajo el controvertido argumento de que el cuadro murciano es un recién ascendido. Ser bueno o malo, que vende bien, es sencillo. Pero ser justo, equilibrado y ponderado, es más difícil. Y todo aquel que gana lo es porque siempre hace algo mejor que su rival. Es una obviedad que se olvida como se ignora la documentación. Así, la UDA sumó 7 puntos sobre los 24 posibles contra Reus, UCAM, Cádiz y Sevilla Atlético, cuarteto de recién ascendidos que le permitieron salvar la categoría el curso pasado. El club, como institución, es una cosa y la plantilla es otra distinta. Se puede ser nuevo en Segunda y reunir a una legión de futbolistas en la categoría. El Cádiz es un ejemplo. Ascendió el curso pasado y disputó los El Barca B tiene el tope salarial más alto de esta Liga, con 18 millones. Y laLeonesa goza del respaldo económico quatarí. Y los dos son segundavisionistas;. Músculo y belleza es mucha extrañeza. Vencer y convencer es simplemente imposible.