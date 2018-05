Paseaba yo el otro día por Rivas, mi pueblo madrileño. Quizás le suene a alguien por aquello de que ayudaban municipalmente a todo aquel que quería apostatar. Salvo esa pequeña curiosidad, es un pueblo normal, sin nada de particular. Pues vas caminando y de pronto te encuentras un parque que le saca los colores a cualquiera de los que tenemos aquí en Almería, toda una capital de provincia. Se nos hinchaba la boca diciendo que el Parque de las Familias era de lo mejorcito que te podías encontrar en el país. Hoy no creo que podamos decirlo muy alto. En aquel parquecillo, uno de tantos, se estaba a gusto. Limpio, bien cuidado, con columpios en buen estado... Y, sí, amigos, árboles. Un montón de ellos. Porque en Rivas también hace sol y gracias a alguien que pensó que plagar el parque de arbolillos era bueno, a las doce del mediodía allí se podía estar. No es cuestión de quejarse por quejarse, es cuestión de no cocerse.