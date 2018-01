Hay que cuidar la imagen

El Almería debería de mirar un poco hacia el interior. Y digo esto porque, no hace muchos días, dos jugadores del primer equipo estuvieron firmando autógrafos en un comercio de la Rambla, vendiendo la imagen del club, y esta misma semana, visitando Torrecárdenas y en ninguno de los dos casos, lucieron distintivo alguno del club. ¿Tanto le cuesta a estos jugadores llevar un polo o un chándal rojiblanco para estar una hora en ese tipo de acto oficial y que la gente sepa quiénes son? Cuando los jugadores estuvieron en el establecimiento de la Rambla, con tanto bullicio, hubo gente que preguntó de quién se trataba, y en Torrecárdenas, casi más de lo mismo. Sin ir más lejos, porque siempre las comparaciones dicen que son odiosas, hemos visto en estas fechas cómo jugadores de Unicaja Almería de voleibol o de URA Rugby, también han acudido a actos oficiales y en todos ellos, los jugadores que han estado ahí han ido perfectamente identificados con logos de su club, con su escudo, y perfectamente uniformados. Y si miramos prensa nacional, vemos lo mismo en equipos de Primera o incluso de Segunda, pero a los jugadores del Almería parece que les cuesta ir a actos oficiales representando al club. Almería. Aún recuerdo fotografías en la página oficial del club la temporada pasada de jugadores en la sala de prensa, con una gorra y que no tenía nada que ver ni con la firma comercial de las prendas del club o con el club, o una escenificación de una revisión médica, de otro jugador que ya no está en el Almería, en una camilla, con gorra puesta. Creo, a mi modesto entender, que el club debería de cuidar ese tipo de detalles, ya que esos jugadores que, voluntariamente acuden a este tipo de actos, deberían de hacerlo con una indumentaria que les identificara claramente con lo la entidad que están representando. Los grandes clubes se conocen, entre otras cosas, por sus pequeños detalles.