El culé almeriense

Asistí el otro día al acoso al que un madridista sometía a un barcelonista de aquí de Almería. Con mucha sorna camuflada le preguntaba sobre su opinión acerca de la postura de apoyo del Fútbol Club Barcelona al kafkiano referéndum del pasado 1 de octubre en Cataluña. El susodicho culé salió airoso con la declaración de que el barcelonismo es algo universal. El club está por encima de sus directivos, de sus socios y de sus jugadores. Y no le falta razón. Se puede ser del Barça y no comulgar con los que en un determinado momento dirigen y forman parte del club. Pero, claro, no es tarea fácil. Y más si hablamos del Barcelona, que es la entidad deportiva en la que los que mandan más se empeñan en mezclar el deporte y la política. Y ahí es donde patinan, porque aficionados barcelonistas hay en toda Cataluña, en toda España y en todo el mundo.

Pero cada vez está más claro que a los directivos del Barça eso se la trae al pairo. Más si tenemos en cuenta que el presidente Bartomeu ha llegado a soltarse la gorda de que en el caso de que llegara la independencia, plantearían la posibilidad de jugar en otra liga. No haría falta mucha consulta, porque Tebas lleva avisando de que de jugar en la liga española se pueden ir olvidando.

Que no cuenten entonces con el apoyo del barcelonista almeriense, al que más le valdría ir buscándose nuevo equipo, o sufrir siendo únicamente del Almería.

Y no sé qué socio estaría dispuesto, por muy independentista que sea, a que el Barcelona juegue en la todopoderosa liga catalana. Más que nada porque el club estaría firmando su propia sentencia de muerte. Criticaban a Neymar por haberse ido a una liga menor, pero me gustaría ver a esta directiva, a la que no se le da muy bien lo del mercado, intentando fichar a un crack mundial para jugar contra el Tarragona. Que aquí no hay petrodólares que valgan.