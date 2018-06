Hace un par de semanas estaba yo tranquilo y confiado. La cosa pintaba mal, pero parecía que este año el Almería iba a llegar salvado a la última jornada. Pero un par de derrotas por aquí y un par de rivales directos que se están saliendo por allá (al parecer Alfonso ya no está ni para poner maletines), pues nos vemos con muchas papeletas de mañana perder la categoría. Básicamente porque puede que ni ganando al Lugo de Francisco el equipo se salve, porque hay que esperar a que alguno de los que está ahí en la quema falle. O sea, toca rezar.

Reconozco que me sentó hasta mal, a mí, que en principio me da un poco igual. Así que no me quiero ni imaginar la indignación del aficionado real, del seguidor de toda la vida. Otro año más jugando con fuego, con una planificación deportiva nefasta, con una inversión económica que brilla por su ausencia... y, claro, al final se van a quemar de lo lindo.

No es mi deseo, y aunque está el tema complicado, en el fondo hay algo dentro de mí que me dice que se va a obrar el milagro y van a tener la potra de salvarse al final. Espero no haber sentenciado a los rojiblancos con este comentario y el efecto gafe, pero es que realmente es así, me da a mí que se escapan. Bueno, no, lo mismo hasta se vuelven con un carro.

Si se mantienen en Segunda, tras pasarse la mano por la frente y secarse el sudor, don Alfonso García debería ponerse inmediatamente manos a la obra para vender el club. Va siendo hora de que asuma que ha llegado el momento de bajar un poco sus pretensiones económicas, porque si el equipo baja ahí sí que le va a ser difícil rascar algo. Que luego te sorprendes y siempre hay algún loco por ahí que quiere meterse en semejante berenjenal. Ojalá. Cualquiera que llegue con ilusión, cabeza y, sobre todo, dinero, será ya bienvenido.

Mis respetos a todos aquellos que se han metido en un autobús para ir a Lugo a apoyar al equipo. Este club no os merece, porque la vuelta puede hacerse muy larga.