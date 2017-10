El debate está ahí

Desconozco qué vería Corona -entiendo que fue él como director deportivo- en Juan Muñoz y Pablo Caballero, los dos delanteros centros, los dos "9" del equipo rojiblanco, para traerlos al Almería -entiendo que para hacer goles-, cuando sus registros en la temporada anterior fueron muy rácanos. Igual la culpa no es de Corona y sí de Ramis, que los recomendaría para sustituir a Quique, cuyos números están ahí. 612 minutos llevan disputados los dos delanteros y solo un gol en su haber. Pobre balance a la vez que preocupante porque a un delantero, además de trabajo, se le pide que haga goles, que es para lo que los fichó el Almería. No parece haber acertado con su contratación, al menos hasta ahora, ya que los dos juntos solo han anotado un gol. Nadie discute que trabajen en el campo, que corran, que ayuden, pero a un delantero centro se le piden goles y estos no tienen gol, algo que no es de ahora, ni de ayer. Solo hay que mirar sus registros de la temporada pasada y de ahí que sorprenda que el club, bien el director deportivo, bien el entrenador, recomendara sus fichajes para suplir la marcha de Quique. Una preocupación que no solo está implantada en la grada, sino que creo ya empieza a cuestionarse en el propio club, porque son muchos los minutos acumulados entre los dos "artilleros" del equipo, y solo un gol han anotado. La suerte es que a diferencia de temporadas anteriores, los centrocampistas sí están teniendo más acierto de cara al gol, ya que de no ser así, mal nos iría. A un 9 se le exigen goles y me temo que Ramis está haciendo lo posible para que encuentren portería -al menos esa insistencia se le ha visto durante la semana- ya que el entrenador es el primer preocupado en "enchufar" a sus jugadores, aunque a Caballero no le preocupe su sequía goleadora. Tal vez a él no, como tampoco a Juanjo Expósito, que se marchó sin hacer un solo gol, pero la a la afición y a los dirigentes y cuerpo técnico sí tiene que empezar a inquietarle. Lo de estos dos delanteros, lo miremos por donde lo miremos, empieza a no ser normal.