Argentina nos ha dado grandes cosas. Y no empezaré hablando de mi madre, porque me faltan líneas de texto. Pero una nación que nos ha descubierto el dulce de leche merece todos mis respetos. Que luego te llega un porteño y hay que aguantarlo hablar, y hablar, y hablar... en slowmotion sobre cualquier tema, sí, eso también. Pero no es bueno lo de generalizar, porque esa pachorra no se corresponde con la imagen del argentino forofo. Y no me refiero a esos salvajes que usan el fútbol como excusa para dar rienda suelta a su violencia, porque eso no forma parte de este deporte.

La intensidad con la que en Argentina se vive el fútbol no hay más que verla (o más bien oírla) en los locutores que retransmiten los partidos. Me habría gustado ver (u oír) cómo cantaría un gol de la albiceleste análogo al de Señooooooooor del 12 a 1 de España a Malta. El Iniesta de mi vida queda a la altura del betún, no ya comparándolo con el ¡ta,ta,ta! del mítico gol de Maradona a Inglaterra en el Mundial, es que hasta el clamoroso fallo de Abreu le saca los colores.

La selección Argentina ha caído con estrépito contra España. Y, sí, era un amistoso. Y, sí, tenían bajas significativas, Messi entre ellas. Pero los seis goles encajados son ya un drama nacional histórico. Pero si algo va a pasar a la historia es toda la retahíla de insultos que los propios locutores argentinos, dejando a un lado la profesionalidad en favor de la calentura del momento, profirieron contra Sampaoli y los jugadores. Y no hablemos ya de lo visto en redes sociales. El lenguaje español es muy rico, y si ya habíamos caído rendidos a los malparidos y gonorreas de los narcos colombianos, ahora llegan los argentinos para regalarnos lindezas del estilo de cementerio de canelones, tobogán de piojos o terrorista de choripanes. Aunque siendo honestos, al final la indignación pudo en general al ingenio y lo más recurrente fue la universal mención a la madre, que hay que decirlo más.