No decisivo; sí muy importante

El partido frente a la Cultural puede marcar mucho en el devenir de la temporada de los de Lucas Alcaraz. Es cierto que no va a ser un partido decisivo, sea cual sea el resultado final, porque ni ganando habrá certificado la permanencia, ni perdiendo o empatando se habrá ido todo al traste, pero sí que tiene su importancia, más aún al tratarse de un directo rival al que puede dejar muy tocado, con el añadido de que la victoria tendrá además el plus del gol average particular. En León, cuando el Almería jugaba para ser líder de la categoría -qué tiempos aquellos- logró arañar un valioso punto. Si alguien tiene que arriesgar en el Mediterráneo es la Cultural, pues si el Almería se le va a siete puntos, que es lo que todos esperamos, será una cifra casi inalcanzable para los leoneses, que dará es plus de confianza y tranquilidad a los de Alcaraz para afrontar con más tranquilidad y sin angustias lo que queda de temporada, ya que esa hipotética distancia de siete puntos con el descenso puede ser casi definitiva para empezar a agarrarse a la permanencia sin tener que jugártela en las últimas jornadas. De ahí la suma trascendencia del duelo en el Mediterráneo, donde los jugadores son los que tienen que dar el callo para volver a ilusionar a una afición que siempre ha estado muy por encima del equipo, con mayor o menor presencia en las gradas, pero nunca le ha fallado, cosa que el vestuario no puede decir lo mismo. Desde hace varias temporadas está muy en deuda con una grada que siempre ha acudido esperanzada e ilusionada al Estadio. Ahora tienen que ser los jugadores los que den todo en el campo, por unos colores, por un club, por una ciudad, por un escudo, que como dijo esta semana Alfonso García, representan a la provincia y deben ser conscientes de lo que significa llevar esa camiseta, pero por ellos, por los que van y por los que no van, sacar adelante el partido y darles una alegría, que se la merecen.