No se podrá decir esa frase tan manida como incierta en el fútbol de "a entrador nuevo victoria segura". Y es que tras las destituciones de Lucas Alcaraz y Gerard López, se estrenan dos técnicos: Fran Fernández por parte de los rojiblancos y García Pimienta en los azulgranas. Así las cosas no pueden ganar los dos. Pero sí sabremos que el que gane tendrá mucho trabajo hecho en las semanas venideras. No es la primera vez que el técnico del filial coge las riendas de la primera plantilla, pero en este caso el reto sí es definitivo. A Lucas Alcaraz le sobrepasó la situación, se le intuía en la entrevista publicada en este mismo diario hace una semana y finalmente ha terminado por dejar de un lado el banquillo rojiblanco. El conjunto de Alfonso García ha tenido que recurrir a la desesperada a la última carta que le quedaba para evitar el naufragio, la idea es que salga igual de bien como cuando Soriano cogió el equipo a falta de pocas jornadas. Ante la dificultad del envite Fran Fernández intentará por todos los medios buscar una reacción rápida del equipo, y es que en esta jornada, con tan poco margen para trabajar con la plantilla pueden decidirse varias opciones en la zona baja de la tabla. El enfrentamiento directo entre los cuatro equipos que se están rifando las dos plazas aún pendientes para descender, puede dictaminar el futuro a corto plazo . El Barcelona B, como filial, tiene su parte buena y su parte mala en esta situación en la que se encuentra. La positiva es la calidad y progresión de sus futbolistas: Aleña, el futbolista con más cualidades para estar en el primer equipo, el intermitente pero determinante Ballou en banda derecha, la calidad de Rivera en el centro del campo y la persistencia de Cucurella en izquierda pueden decantar el partido. Ahora bien, los rojiblancos jugando en casa y asumiendo la experiencia que en estos partidos vale incluso más que la calidad deben de imponerse para buscar la salvación a toda costa.