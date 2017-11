¿Qué hay detrás del fichaje de Lucas Alcaraz?

¿no parece extraño el regreso de Lucas Alcaraz? Solo hay que echar mano a la hemeroteca y leer lo que dijo Alfonso García cuando prescindió del entrenador granadino siendo ¡quinto clasificado!, apoyado por el empuje de una grada que se volvía hacia el palco al grito de "¡Lucas vete ya! ¿Antes no valía y ahora sí? A esto hay que añadir el contrato de larga duración que firma con el club, cuando todos sabemos lo que le dura un entrenador a Alfonso García, a quien no le gusta nada que la gente se vuelva contra el palco pidiendo soluciones. ¿Dos años y medio? Ojalá los cumpla y con éxito el técnico nazarí, pero todo resulta extraño, aunque sabemos que el futuro de un entrenador no depende de sus conocimientos, que son muy buenos, o de su sabiduría futbolística. Depende de resultados y si estos no llegan (esperemos que sí) pasará lo que siempre en fútbol ocurre y es que la cuerda siempre se rompe por el lado más débil. ¿Ustedes creen que Alcaraz no habrá puesto condiciones para estampar su rúbrica por el Almería, a modo de llegada de jugadores en el mercado de invierno? Todo es muy raro, desde la elección de Lucas, a quien Alfonso, tiempo ha, no quería ni ver en pintura, hasta el contrato de larga duración. Y a todo esto, escuchando los mensajes de los jugadores, hay quien se pregunta a qué era a lo que se dedicaban antes estos muchachos, cuando de la noche a la mañana todo cambia para bien. ¿Estaban "a muerte" como decían con su entrenador?, ¿El vestuario era una piña? Si era así, ¿por qué han dado lugar a que Ramis sea ya historia?, ¿no creían ya en él?, ¿por qué no lo decían y de dejaban de huevos y de pamplinas? No quisiera despedirme sin felicitar a Fran Fernandez, quien una vez más ha demostrado estar preparado para dirigir un equipo profesional. La pena, que no se confíe en la gente de la casa. Luego, cuando ya no esté, nos acordaremos de él, como ahora pasa con Francisco.