El día del juicio final

Después de haber tenido oportunidades en las últimas jornadas para salvarse y no conseguirlo, Fran Fernández tienen la difícil papeleta de jugársela en el último partido. El envite es complicado por diferentes motivos. Obviamente perder significaría bajar a Segunda División B, pero es que además ganar en el Anxo Carro nunca es fácil. De esta ecuación hay que sacar a Francisco, que nadie dude que saldrá a ganar y no por ello dejará de ser menos del Almería que nadie. Francisco no tiene culpa de la que jornada 42 depare un Lugo- Almería. En la convocatoria para el partido de hoy hay hasta cinco futbolistas con dorsal del filial, ya habrá tiempo para las conclusiones pero no parece lo más natural jugárselo todo con futbolistas que comenzaron la temporada en tercera división. El Lugo es un conjunto difícil de ganar, que a pesar de no jugarse nada tiene una estructura de equipo muy bien definida motivada por el gran trabajado que ha realizado el técnico almeriense durante esta temporada. Un claro ejemplo de ello es el gran partido que realizó la semana pasada ante el Rayo Vallecano poniéndole las cosas muy difícil a los vallecanos para alcanzar el ascenso. Así será el partido que se encuentren los rojiblancos en tierras gallegas, el Lugo con los deberes hechos querrá darle la última alegría a su afición y apostarán por un fútbol ofensivo y de posesión, intentando ser los dueños del balón y llevar el peso del partido. Esto puede ser un arma de doble filo porque la intensidad defensiva no es la misma cuando tienes un objetivo en juego. El 1-4-2-3-1 que propone Francisco viene perfilado por los dos extremos que dispone y que dan profundidad y verticalidad al equipo. Roberto Fernández jugó en Vallecas y se presupone que lo hará ante el Almería, sólo tres partidos jugados esta temporada, una vez que el Lugo no podía alcanzar ya los puestos de play-off. En el centro de la zaga podrían repetir Ramírez y Pita; el primero con solo diez partidos jugados en la categoría, el segundo un mediocentro reconvertido a central. Los mediocentro son los encargados de dar el equilibrio para que los extremos tengan mayor libertad a la hora de atacar. Si bien es cierto que a Francisco le falta en la plantilla un centrocampista con mejor pie para construir fútbol, tanto Seoane como Azeez han dado un gran rendimiento. Campillo es el enlace entre los medio centros y la delantera, mientras que por fuera Francisco tiene mucho y bueno donde elegir. Iriome, Fede Vico, Jaime Romero o Adrià Carmona. En punta Cristian Herrera ha dejado su puesto al jovencísimo Dani Escriche en estos partidos sin transcendencia para el Lugo pero sí para sus rivales. Esperemos que el Almería salga vivo, una vez más, en su particular día de la marmota del juicio final.