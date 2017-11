El día de la marmota

La UD Almería no aprende. O no quiere aprender. El caso es que por tercer año consecutivo la afición se encuentra con la misma cantinela. Un equipo sin muchas pretensiones, frío, sin espíritu, con futbolistas que rinden a un nivel más bajo del esperado y un entrenador al que se le acaban las soluciones. Por desgracia la sensación es que Ramis no pasará las navidades. Hecho que me produce especial tristeza, porque creo que es un entrenador bastante capacitado. Cuando las cosas van mal es muy fácil buscar culpables. Y más fácil aún apuntar al presidente, que por supuesto tiene su parte de responsabilidad, pero Corona digo yo que algo habrá tenido que ver con el fichaje de muchos de los futbolistas que llegaron en verano. Por ahora no están rindiendo como se esperaban. ¿Tiene solución? Creo que sí. El problema está detectado. Y en Navidad ya se pueden poner las pilas Corona y compañía para intentar traer a un par de centrales solventes, que no es que sea ese el único problema que tiene el equipo, pero sí el más evidente. Como esto es fútbol y es muy cambiante de un día para otro puede que lo que nos encontremos en Albacete sea más halagüeño. El conjunto entrenado por Enrique Martín lleva tres partidos seguidos empatados, lo que indica que con el cambio de entrenador han empezado a competir mejor. No verán a futbolistas que marquen la diferencia, pero sí a un conjunto que a través de una buena organización defensiva intente sacar provecho de las oportunidades que disponga. Con defensa de cinco y un centro del campo muy trabajador, la posible vuelta de Aridane le hace más peligroso arriba. La capacidad de ordenar de Erice en el centro del campo, la buena pegada de Susaeta tanto en movimiento como a balón parado y la solvencia defensiva de Saveljich hacen del Albacete un equipo con pocos recursos, pero los suficientes para apretar aún más la soga al cuello de Ramis.