La duda de Alcaraz

Hay dudas. Vuelve a ser historia efímera Fran Fernández, único entrenador que parecía despejarlas. Pero Alfonso García apostó por Ramis y Alcaraz, sin que nadie pudiera ilusionarse por la continuidad del entrenador del filial, pese a sus muchos pros: almeriense, joven, ganador y cristalino. Pero los que mandan prefieren a Lucas, que vuelve para intentar devolver la competitividad perdida, salvar los muebles, tras años a la deriva en los que nadie consigue enderezar el rumbo. No tengo la sensación de que sea la mejor opción. Pero, como dijo Fran, es lo que hay. Y lo que hay en este club es un presidente que -con todo el respeto- lleva años tomando el pelo a quien se ponga por delante. El nuevo entrenador tendrá que lidiar con un vestuario que Ramis dejó dividido y que pareció unirse ante el Zaragoza. ¿Habrá unión o división en Barcelona? Es la mayor duda, ojalá Alcaraz pueda exprimir el jugo que se le presupone a este equipo. Lucas tendrá la portería bien cubierta pero mucha duda en defensa, donde quizá Morcillo sea también importante para él cuando vuelva a estar disponible. El resto, más dudas: Motta o Fran -o ambos- por la derecha, primera cuestión. Nano sigue sin competencia en la izquierda pero que no se relaje, que Pervis es conocido y del gusto del entrenador granadino. Owona y Trujillo seguirían teniendo papeles secundarios pero vete a saber. Y Joaquín, ¿será central o jugará más de pivote? Esto último dependerá mucho de las bajas en cada línea, así como el concurso de Mandi y Rubén parece asegurado mientras no estén a tope Verza y Tino. Aterra pensar que Pozo pierda el protagonismo que se ha labrado esta temporada y, en menor medida, que Gaspar vuelva al ostracismo o que Fidel siga sin aparecer. Sin Caballero arriba, Juan Muñoz se tendrá que seguir ganando el puesto ante Hicham. Los que no dejan dudas son los que nunca le han fallado a la UDA. Pocas aficiones tan pacientes y condescendientes como esta, no cabe duda, ¿no?