Con la llegada del año nuevo se abre el mercado invernal, en lo que se va a convertir en la enésima oportunidad para que Alfonso García corrija los errores del pasado, refuerce al equipo de verdad y no especule ni con el futuro deportivo, ni con el capital económico de la entidad. Con los cantos de sirena por Pozo de fondo, el Almería tiene ante sí un mes complicado, tanto en lo deportivo como en el apartado de altas y bajas. Nauzet abrió la veda antes de tiempo, pero al canario deben seguirle su paisano Javi Álamo, al que las lesiones tampoco le ayudan, Juan Muñoz, un delantero cuyo fichaje como primera espada sigue siendo un sinsentido, y alguno más. No será fácil soltar lastre y nos saldrá caro, pero la necesidad apremia y el Almería necesita reforzarse como el comer, y para ello tiene que abrir hueco en la primera plantilla. A partir de aquí, solo la portería merece quedar intacta. En condiciones normales, llegarían refuerzos en todas las líneas, aunque la polivalencia de Joaquín puede desnivelar la balanza y hacer que solo venga un mediocentro o un central más. A partir de aquí, parecen necesarias llegadas de dos jugadores de banda y dos delanteros. Porque el Almería cuenta con 3 en plantilla, y entre los 3 llevan la friolera de 2 goles en casi una vuelta. El milagro no es que el Almería a día de hoy no esté en descenso, el milagro es que no estemos por debajo del colista. Por eso, y porque no conviene jugar con fuego, el club tiene que echar el resto por dos delanteros de verdad. Y uno de ellos debería ser Kalu Uche, un jugador que incomprensiblemente se ha marchado los dos últimos veranos pese a demostrar ir sobrado en la categoría y ser parte fundamental en las dos últimas permanencias. No hay dos sin tres. Y Lucas ya lo conoce de su etapa en el Levante, al que llegó en el mercado invernal de 2015 hace tres temporadas y donde logró 5 goles en 16 partidos. PD: ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Ojala este año sea el del cambio y el Almería se deje de penurias!