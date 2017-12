Ha dicho en la radio oficial del club, Miguel Ángel Corona, a la sazón, director deportivo del Almería que, y cito textualmente: "El mercado de diciembre no va a ser el motivo que mejore la plantilla". La verdad, es que no entiendo nada. Acudir al mercado invernal es porque las cosas no se hicieron bien en el del verano, o no han salido como se esperaba. Que los cromos que puso el Almería en su álbum no han dado el rendimiento que se esperaba, es evidente. Ahí están los números y la aportación al equipo, de ahí que cualquiera aficionado de a pie que a estas alturas del mes se le pregunte, raro es el que diga conformarse con lo que hay en plantilla para sacar el curso adelante, antes las carencias ofrecidas. De ahí que no se termine de entender el mensaje del responsable de dar forma a este proyecto, como es Miguel Ángel Corona, quien reconoce que el club va a recurrir al mercado de invierno, pero que no va a ser un motivo para que mejore la plantilla. Entonces, ¿para que se acude? Para aumentar el número de efectivos en el primer equipo, para eso mejor echar mano del filial, que a buen seguro más de uno de los jugadores del B, pondría más ganas y compromiso que alguno de los que empezó el curso allá por julio en la primera plantilla. Es más, a día de hoy me sigue sorprendiendo que Lucas Alcaraz, con dos años y medio de contrato con el Almería, no exigiera fichaje alguno para reforzar la plantilla en el mercado invernal y que se conformara con lo que hay. No me lo termino de creer, pero tiempo al tiempo. Lo que está claro es que, se mire por donde se mire, el Almería tiene que encontrar, aunque sea en Groenlandia, un delantero capaz de hacer goles y un extremo diestro, porque son el gran déficit hasta ahora de una plantilla en la que tiene tres nueves o delanteros centro y solo han hecho un gol en lo que llevamos de temporada, y en banda derecha sigue sin haber un especialista para esa posición.