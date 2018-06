El epílogo de un presidente histórico

Y van unas cuantas...Para la afición rojiblanca se ha convertido en un hábito cada mes de junio. A veces con riesgo, por depender de sí mismo, y otras con peligro al cubo, por depender de terceros. La suerte suele ser para quienes la merecen, pero en el caso de este club queda demostrado que la diosa fortuna viste de rojo y blanco. A Lugo fue un equipo con el piloto de la reserva encendido, como el propio Fran Fernández reconoció al final. Al menos quedó lo justo para poder empatar, porque en el Anxo Carro se estuvo a expensas de lo que estaba aconteciendo en Soria. La Cultural era el único de los implicados que se la jugaba ante un oponente con necesidad, y vaya si se notó. Confiando en ese aval se dejaron llevar unos jugadores que disputaron un indignante partido en Lugo, como si no fuera con ellos. Me recordó al encuentro de hace dos campañas en Córdoba, donde también se estuvo a expensas del Girona. La cosa pintó muy mal tras el increíble penalti en contra, señalado por un colegiado que no habrá jugado ni al futbolín, pero Muñoz se sacó de la manga un decisivo disparo, pese a haber disputado una temporada para olvidar. Quien merece todos los honores es René, no ya por sus intervenciones, tan decisivas como espectaculares, sino por esa imagen final de su rostro, desconsolada, que debería quedar como la del compromiso para todos jugadores que vistan la camisola rojiblanca. Y es que en la vida no solo es poder, sino querer, y hasta parecerlo. Dicho esto, y respirando profundo mientras redacto, llegó el momento del fin deportivo para una persona clave en nuestras vidas, en las de los aficionados al fútbol en Almería, que hemos vivido un sueño que afortunadamente continúa. Tras cerca de dos décadas en LFP, todo un hito histórico, a Alfonso García se le ve agotado. No se trata de aguar un feliz domingo a mis queridos lectores, pero la euforia del momento no debe cegar a nadie. Alfonso García ha jugado con fuego y no se ha quemado. Alfonso, no tientes más a la suerte .Te deseo lo mejor. Un abrazo