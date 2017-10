Algo le está pasando a este Almería. Entre que ya sabíamos que no tenía gol y los ataques de entrenador que cada dos por tres le dan a Luis Miguel Ramis, está haciendo que la gente empiece a desanimarse con este equipo y a estar preocupada, cuando desde pretemporada se le empezó a vender aquello de que este año no se pasarían los apuros de temporadas anteriores y, lo peor de todo es que al presidente, la paciencia se le empieza a acabar. Señalar a determinados jugadores por un mal partido y mandarlos al banquillo o a la grada está bien, para que todos se apliquen el cuento de que no han venido a Almería a vivir la vida y a tomar el sol. Lo malo de esa decisión es que el que tiene poder y decisión para ello, señale al banquillo como responsable de unos malos resultados, porque no podemos olvidar que el fútbol no tiene pasado y que vive solo y exclusivamente de resultados y este Almería de Ramis lleva tres partidos sin conocer la victoria, habiendo sumado sólo uno de los nueve puntos que ha disputado, empezando a ver por el espejo retrovisor, de manera peligrosa, la zona caliente de la clasificación, cuando hace menos de un mes era todo lo contrario. El equipo no funciona y Ramis parece empezar a perder el norte, haciendo cambios que de nada están ayudando a este Almería a seguir avanzado, con decisiones tan extrañas como la de prescindir del mejor y más comprometido jugador que tiene en el vestuario y dejarle, por segunda vez en lo que llevamos de temporada, en el banquillo, Joaquín. Y a todo esto, hay que añadir la falta de gol, no solo de los '9', que ya se veía venir, si no del equipo, en líneas generarles, porque ya acumula tres partidos sin ver portería y, lo que empieza a ser más preocupante, generando escasas ocasiones y sin gol, ganar partidos resulta mucho más complicado y éste es un problema que ya se veía venir desde hace tiempo.