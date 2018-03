El equipo tiene que volver a ser competitivo

O el equipo le pone lo que hay que ponerle en el campo, o lo van a pasar mal. No es de cara al partido del domingo frente al Sporting, es lo que queda de calendario. El equipo no compite y ésa es la opinión que tiene la gran mayoría de aficionados que no sólo lo dicen a través de las redes sociales, sino que también lo comentan en la calle. "¿Qué le pasa a nuestro Almería?", se preguntan y preguntan con cara de incertidumbre. Difícil respuesta, amigos. El juego del equipo es apático, sin intensidad, sin garra, sin pelea, demasiado plano y previsible. En los últimos partidos hemos visto cómo a los equipos rivales les han bastado un par de ocasiones para ganar el partido y para el Almería, es un querer y no poder, con desajustes impropios de un equipo de la LFP en defensa, encajando goles increíbles, un centro del campo muy poco creativo y una delantera que, juegue quien juegue, no tiene gol y así, es muy difícil competir en una categoría como la Segunda División en la que hay que poner, sobre todo muchísima intensidad y ser constantes en el juego, para que los partidos no se te vayan como se le están yendo a este Almería que últimamente tiene muy disgustada a su afición, que ve como las jornadas pasan y el equipo no termina de encontrarse a sí mismo y que se va dejando peligrosamente en el camino puntos que ya jamás volverán. La liga se está acabando. Sólo diez jornadas para cerrar la temporada y treinta puntos a repartir. Es cierto que con trece puntos más casi estaría salvado, pero ha perdido ya casi la mitad de los partidos que ha disputado y las sensaciones que transmite el equipo no son buenas, sencillamente, porque no compite, o al menos esa es la sensación que da desde la grada o delante de la pantalla de televisión y eso, Lucas Alcaraz tiene que cambiarlo, porque si no la liga puede empezar a ser angustiosa para un Almería que creía que por fin esta temporada no iba a sufrir.