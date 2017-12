Dos equipos, mismo camino

La Unión Deportiva Almería y el Córdoba Club de Fútbol tienen el curiosos paralelismo de estar compartiendo desgracias en los últimos tiempos competitivos. Si bien los dos clubes andaluces vivieron hace pocas temporadas las mieles de la Primera División, ahora llevan un par de años que el malestar de la afición es igual tanto en El Arcángel como en Estadio de los Juegos Mediterráneos. A la inestabilidad deportiva que ambos equipos viven se une también el rechazo por parte de una parte de la grada a los respectivos presidentes, aunque en este caso los aficionados cordobeses han llegado a convocar manifestaciones en contra del máximo mandatario. Así las cosas y con un Córdoba que ocupa la última posición en la tabla se antoja fundamental la victoria para los de Lucas Alcaraz.

Después de la destitución de dos entrenadores en lo que llevamos de temporada, el joven Jorge Romero ha cogido el equipo desde el filial de Segunda División B y consiguió un empate ante el Rayo Vallecano. Muchos cambios en el once y dudas en los futbolistas. Kieszek es el portero titular y uno de los que pese a los problemas en el equipo, más consolidado está. La defensa blanquiverde no deja de ser un despropósito, una de las razones por las que ocupa el farolillo rojo. El central Caro, autor de los dos goles de su equipo la semana pasada, es el único que puede tener algo de confianza en sus posibilidades. El centro del campo es para Edu Ramos, futbolista con gran capacidad técnica y física, capaz de darle sentido al juego del equipo y a la vez de diluirse y no tener presencia. Futbolistas de calidad no le faltan: Lara en la mediapunta, el rápido y habilidoso Galán entrando por izquierda, el uno contra uno de Jaime Romero o Alejandro Alfaro por el flanco derecho, la potencia de Jovanovic, y los delanteros Sergi Guardiola o Jona conforman un potencial ofensivo a tener muy en cuenta. Difícil explicar como dos equipos que andan por el mismo camino no sean capaces de revertir la situación.