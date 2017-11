Londres, 23 de noviembre de 2017. Estimado Navarro, el retorno de Alcaraz sigue siendo sospechoso una semana después de que se hiciera oficial y hay muchos motivos para ello. En primer luga, porque por más experiencia que tenga su estilo de futbol nunca ha sido del agrado del presidente, pese a haberlo usado en demasiadas ocasiones (Duque, Castro Santos, Fabri, Carrillo, Gorosito o el propio Alcaraz). De hecho, todos esos entrenadores ya salieron por la puerta de atrás en su momento, incluido un Lucas al que, recuerda, cesó con el equipo quinto. Tampoco es muy propio de Alfonso atar a un entrenador tan rápido e incluso anunciarlo un día antes de un partido del equipo. Y encima le pone un contrato largo sobre la mesa. Muy sospechoso todo. Y por si esto no fuera poco, por más que a Lucas le guste Almería, algo que es normal, no me cuadra mucho que quiera volver a un club y a un presidente que se las gasta como se las gasta. No sé, me parece muy raro todo y estoy convencido de que algo se nos escapa…