Lo pienso y me sorprende la de horas que pasaría yo en el Amargo. Ahora, solo de imaginarme más tarde de las diez de la noche por las calles ya me da vértigo. Pero, claro, es que estamos hablando de una época de la que han pasado diez años. Eran otros tiempos y uno era joven. Las resacas atacaban de otra manera, y eso que allí te ponían garrafón del bueno. Pero no había muchos sitios en Almería para los que por aquel entonces dedicábamos todos los fines de semana a trabajar y disfrutábamos de del lunes y el martes como días de descanso. Te intentabas autoengañar con cosas del estilo "Así puedes ir al banco y hacer recados", pero si no querías acabar llorando por las esquinas, tenías que alternar un poco los lunes por la noche con aquellos crápulas y gente de mal vivir que, o bien corrían tu misma suerte a la hora de las libranzas semanales, o que se lo podían permitir, por el motivo que fuera, que cada uno tiene su vida y no estamos aquí para juzgar a nadie.

En una de aquellas, tan tranquilamente estaba yo cuando una fuerza como de otro mundo me impulsó unos metros hacia delante de un brusco golpe. Me di la vuelta inmediatamente para ver de dónde procedía, vi a una de las personas más grandes que recuerdo en mi vida y Raúl, que no le va a la zaga, me iluminó diciendo: "Te presento a Dani Sarmiento". No estaba yo cortando ningún paso, era lunes de madrugada y el Amargo estaba prácticamente vacío. Ni siquiera lo había visto antes, ni chocado, ni rozado, ni nada de nada. Pero aun así, el bueno de Sarmiento, por algún motivo que sus 184 centímetros de altura y sus 90 kilos de peso no me animaron a descubrir, decidió empujarme y seguir su camino desde el servicio. Todavía hoy noto sus palmas en mis omóplatos cuando hay tormenta.

Más de una década después de tocarme la espalda, decía Sarmiento que tocaba ya el oro. Oro europeo que la selección española de balonmano ha conseguido tras cuatro finales perdidas. Enhorabuena, amigo Sarmiento. Con mi espalda empezó todo.