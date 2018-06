Un espejo para crecer

Qué sería de nosotros sin sufrir hasta el último suspiro! Unas alegrías finales que no deben tapar una concatenación de errores descomunales. De palos de ciego para acabar poniéndote en manos de un tipo al que limitaste en público. Que está en la banda del Mediterráneo por sentimiento, pero también por valía. Que demostró que sobre él se puede apoyar un nuevo proyecto. Costaría calificar de ilusionante, con el presidente hablando ya abiertamente de su deseo de quitarse de la escena. Quizá sea lo mejor vista la implicación, aunque airearlo de ciertas maneras no puede ser la mejor vía.

La limpia debe ser real. Hay que aplaudir la determinación de Fran Fernández para señalar en un día crucial, pero sí esa valentía y ambición se trasladase a las altas esferas el pelo nos luciría de otra manera. Seguramente por ahí discurra el gran lastre de este club en el último lustro, una falta de hambre preocupante. Un conformismo intolerable que tiene a la institución al borde del abismo, con la LFP, gran sostén económico de cara a ser viable, en el alambre. Dolería que el escarmiento viniese con un descenso, muy merecido, por cierto, de un tiempo a esta parte.

No se le pide a la UD Almería que desde agosto esté luchando por volver a Primera, algo que parece descabellado, pero sí que empiece a construir algo ilusionante. No un castillo que se tambaleé cada junio. Hay buen espejo en el banquillo, aunque también en la portería. Habrá algunos que no lo muestren, pero resulta una utopía no rendirse ante René. De un rendimiento impecable en el césped y con un arraigo por el escudo plausible. Unas lágrimas sinceras de un tipo que venía de quedarse en el portillón de la élite para enrolarse en un equipo cuesta abajo. Una identificación que debe tener premio y que es una buena metáfora de que se tocó fondo. Que sea para impulsarse.