Un poco de por favor

El estado en el que se encuentra el Estadio Juan Rojas es para que más de uno de nuestros gobernantes municipales no fuera capaz de reconciliar el sueño. Siendo una de las entradas a la ciudad, de acceso a uno de los principales hospitales de la provincia, cuántos ciudadanos pasan a diario por la calle que da al fondo norte del Juan Rojas y ven una imagen que es vergonzosa de cómo está una obra que empezó ya hace muchísimos meses y que está durando más que la Alcazaba. Tanto que se habla de imagen, de vender la provincia para atraer a visitantes y nos encontramos en una de la calles más transitadas de la ciudad una instalación en estado semiruinoso y que vende más bien poco. No es que vengan miles de turistas a ver el Juan Rojas (algunos hay y eso me lo ha contado muchas veces Pepe Morales, muchos años conserje del Estadio, que ha venido gente de fuera a ver ese campo que en su día acogió partidos de Primera División y ahora se quedan con la boca abierta ) y ustedes se imaginan por qué. ¿Tanto trabajo cuesta, no sólo poner de pie unas vallas que se fueron al suelo hace y evitar que alguna persona se cuele y alguien tenga que lamentar un accidente perfectamente evitable? Imagino que la Policía Local pasará alguna vez al día por ahí y habrá informado del estado en que se encuentran y el peligro que acarrea como están. No se puede vender una imagen de tanto abandono y desidia como la que ofrece ese campo de fútbol, de cara a la gente que pasa por ahí. Y esto no es de ayer ni de anteayer. Hace ya muchos días, semanas y meses que eso está como está y, créanme, da vergüenza encontrarse lo que uno se encuentra cuando pasa por la zona norte del Estadio Juan Rojas. Como diría Fernando Tejero, ¡¡un poquito de por favor!! Y a todo esto la familia de URA Rugby, esperando que se hagan realidad los compromisos políticos que le fueron ofrecidos en su día, y si no que le pregunten a Miguel Palanca. A él sí que le cuesta dormir, con todo lo que tiene en pro de ese deporte.